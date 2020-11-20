Гайдукевич: для тех, кто повторно попадет в ЛТП, ужесточат условия

Валерий Гайдукевич. Фото: БелТА

Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Валерий Гайдукевич заявил, что для тех, кто повторно попадет в ЛТП, условия будут строже. Такие граждане будут отделяться от тех, кто был впервые направлен в исправительное учреждение. Сенатор не конкретизировал, какие именно будут различия в содержании граждан, но отметил:

- Для тех, кто уже повторно или привлекался к уголовной ответственности, будут приняты более строгие меры для их возвращения к нормальной жизни, - цитирует политика БелТА.

Также Гайдукевич рассказал о второй новации: вводится понятие «категория трудоспособных граждан, которые ведут асоциальный образ жизни». Процесс их направления в лечебно-трудовые профилактории теперь станет проще.

Данная норма предусмотрена в законопроекте «Об изменении Закона Республики Беларусь «О порядке и условиях направления граждан в ЛТП и условиях нахождения в них».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Беларуси могут сократить отпуск по уходу за ребенком

Но все будет сделано так, «как лучше для людей и государства» (подробнее...)