Светлана Алексиевич заявила, что белорусская оппозиция создала Новый Координационный совет

Светлана Алексиевич рассказала, что оппозицией создан Новый Координационный совет. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О создании белорусской оппозицией Нового Координационного совета проинформировало агентство РИА Новости со ссылкой на интервью Светланы Алексиевич немецкому изданию Spiegel.

По информации нобелевского лауреата и члена президиума первого Координационного совета, Новый Координационный совет оппозиция уже создала, но имена его членов пока держатся в тайне.

Также не сообщается, где находится Новый КС - в Беларуси или за границей.

- Координационного совета оппозиции больше нет (первого. - Ред.). Его члены либо были, либо находятся в тюрьме, либо были изгнаны из страны, либо бежали. Создан новый совет, имена его членов держатся в секрете - для их защиты. Общение между ними ведется через социальные сети, - прокомментировала Алексиевич.

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