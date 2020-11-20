Минздрав: в 2021 году вакцину от коронавируса могут получить 2 миллиона белорусов

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Исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил, что в республике планируется вакцинировать до 2 миллионов граждан. В первую очередь людей из наиболее уязвимой группы: педагогов, медиков, торговых работников. То есть тех, кто имеет широкий объем контактов.

По словам Дмитрия Пиневича, вакцинация будет проводиться на бюджетной основе, но называть конкретные сроки пока преждевременно.

- Примерно через две недели мы представим российской стороне дорожную карту, которую уже можно будет детализировать, когда у нас появится вакцина. Решаем практические вопросы производства данной вакцины. Через две недели примерно будем уже знать о сроках, объемах и месте, где это будет, - цитирует Пиневича БелТА.

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