Задержана минчанка, которая администрировала сразу 5 телеграм-каналов, в том числе популярный «Беларусь головного мозга»

В отношении задержанных администраторов каналов в Telegram возбуждают уголовные дела. Фото: pixabay.com.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Минске был задержан 20-летний администратор телеграм-канала «Белые халаты». В том же сообщении пресс-служба МВД сообщала, что продолжится работа по задержанию администраторов таких ресурсов.

В пятницу, 20 ноября, в МВД проинформировали о новых задержаниях админов. Так, в пресс-службе заявили, что задержана 33-летняя безработная минчанка, которая администрировала пять телеграм-аккаунтов: «Мая Краiна Беларусь», «Беларусь 24», «Баста», «Беларусь головного мозга» и «Элехтарат».

- Кроме того, оперативниками установлено, что задержанная женщина управляла пабликом «Европейская Беларусь» и активно сопровождала его в соцсетях. За это она ежемесячно получала около 600 рублей от основного координатора одноименной кампании, - уточнили в МВД.

Сообщается, что задержанная минчанка проходит по уголовному делу об организации и участии в массовых беспорядках в качестве подозреваемой. Во время обыска у нее были изъяты 6 мобильников, ноутбук, винчестер, флешка, 700 евро, банковская платежная карточка и протестная атрибутика. Сейчас, по информации правоохранителей, администратор активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

Также 20 ноября стало известно о задержании 38-летнего жителя Солигорского района, который администрировал канал Солигорска в Телеграм.

- Подозреваемый сельчанин создал канал в июне и администрировал его до ноября, вплоть до задержания. В своих публикациях призывал к протестам и шествиям, обучал «партизанской войне», рассказывал людям, как действовать на протестных акциях, - пояснили в пресс-службе.

В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок, в том числе за обучение и подготовку лиц для участия в таких групповых действиях.

В МВД уточнили, что сотрудники ГУБОПиК продолжают устанавливать других лиц, причастных к работе ресурсов «деструктивного содержания».

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