Литва, Латвия и Эстония ввели санкции еще против 28 белорусских чиновников

Представители дипломатии Латвии, Литвы и Эстонии призвали белорусские власти немедленно положить конец насилию. Фото: Shutterstock/FOTODOM.

О том, что страны Балтии договорились о расширении санкционного списка по Беларуси, сообщает ТАСС со ссылкой на главу дипведомства Эстонии.

Как заявил в пятницу, 20 ноября, Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел Эстонии, страны Балтии включили в санкционный список еще 28 белорусских чиновников.

- На данный момент, в списке санкций по Беларуси уже 156 фамилий. Это чиновники и представители власти, которые «сыграли ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и применении насилия против мирных демонстрантов». Всем им запрещен въезд в страны Балтии вплоть до 30 августа 2025-го года, - пояснил глава дипломатии Эстонии.

Резюмируя, Рейнсалу добавил, что в Беларуси ситуация сохраняет напряженность, и пояснил, что санкции - это способ выразить свою позицию европейским странам.

- Мы продолжаем призывать белорусские власти немедленно положить конец насилию в отношении белорусского народа и освободить всех задержанных на протестах, включая политзаключенных, - прокомментировал министр иностранных дел Эстонии.

В то же время глава литовской дипломатии Линас Линкявичус заявил, что: «Если жестокость не прекратится, санкции в отношении Беларуси могут быть еще расширены».

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