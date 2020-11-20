Журналистку Екатерину Андрееву оставят под стражей на 2 месяца - до 20 января

Журналистка не признала свою вину и полностью отказалась давать показания. Фото: Белсат.

О том, что журналистка ресурса «Белсат» стала обвиняемой по уголовному делу о массовых беспорядках, сообщает Telegram-канал ресурса.

Екатерине Андреевой было предъявлено обвинение в организации и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК РБ). Ее оставят под стражей на 2 месяца - до 20 января 2021-го года.

- Екатерина не признала предъявленные ей обвинения и свою вину, а также полностью отказалась давать показания. Сегодня (Прим.: 20 ноября) ее должны перевести в СИЗО Жодино, - проинформировали в «Белсате».

Уточняется, что дома у журналистки и по месту жительства ее родственников были проведены обыски, но ничего изъято не было.

- Каких-либо устройств или средств совершения преступления, предметов и документов, имеющих отношение к уголовному делу, не обнаружено, - уточняется в сообщении.

Напомним, перед этим Екатерина Андреева отбывала 7 суток административного ареста. Задержана она была в воскресенье, 15 ноября, на «Площади Перемен». Свидетелей от правоохранителей заявил, что Андреева участвовала в несанкционированной акции. Сама же журналистка в суде заявила, что ее задержали в квартире, в которую выломав дверь проникли около 10 спецназовцев.

Екатерина Андреева была признана судом виновной по статьям КоАП: 23.34 и 23.4 (Прим.: участие в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинение требованиям сотрудников милиции).

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Такое решение было принято на закрытом судебном заседании (подробности).

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Свидетель «Иван Иванов» сказал, что ее задержали на акции. Она же говорит, что ее с коллегами задержали в гостиничном номере отеля в районе метро «Пушкинская» (подробности).