Минздрав об отравлении детей в одной из школ Минска: госпитализированы 16 школьников

Десятки детей в минской школе обратились к врачам из-за отравления. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В пресс-службе Минздрава Беларуси сообщили о госпитализации детей из 61-ой школы Минска.

Уточнялось, что на 18.45 часов в детскую инфекционную больницу столицы поступило 17 детей, одного после осмотра и оказания первой помощи разрешили забрать домой. Госпитализация потребовалась 16 школьникам.

Всего же к врачам из-за отравления обратились без малого 300 детей из минской школы. Как уточнил ресурс sb.by у 280 школьников появилась общая слабость, диарея и рвота после, предположительно, употребления в пищу чикен-ролла на школьном завтраке. Пострадали в основном ребята 5-9 классов. Но есть и единицы пострадавших среди старшеклассников.

- Детей, поступающих в детскую инфекционную больницу, осматривают врачи больницы совместно со специалистами кафедр детских инфекционных болезней БГМУ и БелМАПО, - уточнили в пресс-службе.

Еще в Минздраве подчеркнули, что ситуацию на личный контроль уже взяли высшие белорусские чиновники: Наталья Кочанова, вице-премьер Игорь Петришенко, и. о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич и мэр Минска Владимир Кухарев.

- Для выяснения причин и обстоятельств происшествия создана специальная комиссия, - резюмировали в ведомстве.

Около 19.20 часов БелТА сообщила, что по факту отравления школьников в Минске Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧП в гарнизоне в Пуховичах: 13 военнослужащих отравились неизвестным веществом.

Столовую проверили - это не еда (подробности).

В Беларуси уже одиннадцать человек отравились грибами. Больше всего - в Минске.

Среди пострадавших не только взрослые, но и дети (подробности).