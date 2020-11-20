Что известно о журналистке Tut.by, которая вторые сутки находится в СИЗО КГБ?

Екатерина Борисевич задержана на 72 часа, идет разбирательство. Фото: соцсети.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что 19 ноября неизвестными была задержана журналистка Tut.by Екатерина Борисевич. Поздно вечером того же дня она сообщила, что находится в СИЗО КГБ и задержана на 72 часа (Прим.: то есть минимум до вечера 22 ноября).

В пятницу, 20 ноября, планировался первый допрос, проинформировал ресурс Tut.by.

Перед задержанием журналистки пресс-служба Генпрокуратуры, которая расследует смерть Романа Бондаренко по поручению Александра Лукашенко, распространила пресс-релиз о задержании и возбуждении уголовного дела в отношении врача БСМП, распространившего информацию из эпикриза погибшего минчанина, а также «иного причастного лица».

В Tut.by уточняли, что журналистка Борисевич была автором статьи, в которой сообщалось, что в крови Романа Бондаренко не было следов алкоголя.

- Подробностей уголовного дела мы не знаем. С адвоката взята подписка о неразглашении, поэтому нам даже неизвестен статус нашей задержанной коллеги, - пояснили на сайте.

Известно, что по закону Генпрокуратура может или направить дело в СК для расследования, или самостоятельно провести предварительное следствие (ст.34 УПК).

В своем заявлении и обращении к Генпрокуратуре Белорусская ассоциация журналистов потребовала немедленного освобождения Екатерины Борисевич из-под стражи. В БАЖ призывают Генеральную прокуратуру сосредоточиться на поиске виновных в смерти погибшего Романа Бондаренко, а не преследовать журналистку, подготовившую статью, и врача, который дал комментарий по социально важной теме, не нарушая при этом права родственников погибшего.

Известно, что родные Романа Бондаренко не высказывали претензий к СМИ или к медперсоналу, а его мать дала согласие на распространение информации о состоянии сына в эпикризе.

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