Пенсионер-сельчанин, сына которого задержали на протестах, с ножом напал на трех милиционеров

Пенсионер, размахивая кухонным ножом, пошел на милиционеров во время обыска. Фото: МВД.

О том, что житель Дятловщины с ножом напал на трех сотрудников местного РОВД, проинформировала пресс-служба силового ведомства.

Уточняется, что накануне житель деревни Савичи был задержан за участие в акции протеста. После задержания в дом, где мужчина проживал вместе со своим 66-летним отцом, приехала милиция с обыском.

- Изначально все проходило вполне спокойно. Но в какой-то момент пенсионер начал вести себя агрессивно. Сельчанин попытался открыть газ на кухне, а потом взял в руки кухонный нож и, размахивая им, направился в сторону трех сотрудников милиции, находившихся при исполнении служебных обязанностей в форменном обмундировании, - уточнили в МВД.

Известно, что телесных повреждений милиционерам причинено не было. В отношении напавшего на сотрудников сельчанина возбуждено уголовное дело. Уточняется, что его сын привлечен к административной ответственности.

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