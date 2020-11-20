В Беларуси ГАИ усиливает контроль на дорогах на выходных 21 - 22 ноября

Из-за напряженной дорожной обстановкой рейдовые группы ГАИ усилят контроль на дорогах республики. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

О том, что на ближайших выходных усилиться контроль на трассах республики, проинформировало БелТА со ссылкой на главное управление Госавтоинспекции МВД.

Сообщается, что на выходных, 21 - 22 ноября, сотрудники ГАИ усилят контроль за соблюдением ПДД, а также предупреждением ДТП в вечерние и утренние часы.

- Сотрудники ДПС будут пресекать грубые нарушения ПДД, которые являются основными причинами дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. Это управление авто в пьяном состоянии, а также бесправниками, а кроме того нарушение правил обгона и перевозки пассажиров, в первую очередь, детей. Проконтролируется предоставление на дорогах преимущества для пешеходов, но и соблюдение пешеходами и другими участниками дорожного движения ПДД, - пояснили в ГАИ.

Еще подразделения «Стрела» и минского областного ГАИ в эти выходные отработают особо опасные участки республиканских трасс. Это участок дороги Р23 направлением Минск- Микашевичи, трассы Р55 Бобруйск - Глуск - Любань, и прилегающие к ним территории и автомагистрали.

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