Видеофакт. Неизвестный «мститель» повредил в Гомеле сразу двенадцать машин

Кусок сверла, вбитый в асфальт проколол шины 12 авто. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Неприятный дорожный инцидент произошел на одной из магистралей в Гомеле в пятницу, 20 ноября. В милицию один за другим стали звонить водители с одного и той же трассы Р150 - участка магистрали между остановкой «Радиационный центр» и микрорайон «Любенский». Подробности рассказала пресс-служба УВД Гомельского облисполкома.

На месте сотрудники ГАИ выяснили, что у машин были пробиты колеса с левой стороны. Кто-то повредил только одно колесо, а кто-то прокол сразу две покрышки. Вскоре «дырокол» нашелся на пересечении трассы с улицей Ильича - оказалось, что неизвестный злоумышленник вогнал в дорожное покрытие кусок сверла.

В отношении неизвестного "мстителя" возбудили уголовное дело. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

- Подтверждено повреждение минимум у 12 автомобилей. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело, - прокомментировали в пресс-службе.

Злоумышленник пока не установлен.

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