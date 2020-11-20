Ушел на рыбалку и не вернулся: В Петриковском районе утонул 62-летний мужчина

В русле Припяти спустя более недели нашли тело погибшего рыбака. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О трагедии на реке Припять, сообщило БелТА со ссылкой на информацию пресс-службы Гомельского областного управления МЧС.

Сообщалось, что в русле реки Припять на территории Петриковского района было найдено тело утонувшего мужчины. Погибшим оказался 62-летний рыбак.

Как рассказали в МЧС, еще 9 ноября сельчанин ушел на рыбалку недалеко от деревни Турок, но домой не вернулся.

- Тело утонувшего обнаружили и достали из воды 19 ноября работники ОСВОД и МЧС. Проводится проверка, - уточнили в пресс-службе.

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