Под Минском водитель «Лексуса» сбил насмерть женщину

Под Минском иномарка насмерть сбила женщину Фото: Сергей ГАПОН

Под Минском автомобиль «Лексус» в пятницу, 20 ноября, сбил насмерть женщину, когда она переходила дорогу. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД.

- ДТП произошло на 2-ом километре автодороги Паперня-Радошковичи недалеко от деревни Масловичи. По имеющейся информации, женщину сбил 53-летний водитель автомобиля «Лексус» в тот момент, когда она переходила дорогу. Участок, где произошел инцидент, не был освещен. Также, женщина не была обозначена световозвращающими элементами, - пояснили в ведомстве.

Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске водитель «Шкоды» сбил 14-летнего ребенка на пешеходном переходе, отвез его в больницу и скрылся.

Водитель был задержан. Сотрудники ГАИ установили, что он находился дома в состоянии алкогольного опьянения. (подробности)

В Дятловском районе тракторист насмерть сбил 69-летнюю женщину и скрылся с места происшествия.

Житель одной из деревень обнаружил тело пенсионерки и обратился в милицию. (подробности)