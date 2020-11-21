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Под Минском водитель «Лексуса» сбил насмерть женщину

Женщина не была обозначена световозвращающими элементами
Инна КОРСАК
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Под Минском иномарка насмерть сбила женщину

Под Минском иномарка насмерть сбила женщину

Фото: Сергей ГАПОН

Под Минском автомобиль «Лексус» в пятницу, 20 ноября, сбил насмерть женщину, когда она переходила дорогу. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД.

- ДТП произошло на 2-ом километре автодороги Паперня-Радошковичи недалеко от деревни Масловичи. По имеющейся информации, женщину сбил 53-летний водитель автомобиля «Лексус» в тот момент, когда она переходила дорогу. Участок, где произошел инцидент, не был освещен. Также, женщина не была обозначена световозвращающими элементами, - пояснили в ведомстве.

Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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