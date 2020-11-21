В Минздраве сообщили, что состояние школьников, которые были доставлены в больницу с отравлением, стабильное

В Минздраве сообщили, что состояние школьников стабильное Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Министерстве здравоохранения рассказали, что состояние школьников, которые были доставлены в больницу с отравлением, стабильное. Данная информация была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- Всего в приемный покой детской инфекционной больницы обратились 23 ребенка. После осмотра врачей пять из них отпустили домой, а остальные 17 были госпитализированы. Им оказывается необходимая помощь, - пояснили в Министерстве здравоохранения.

И добавили, что по состоянию на утро 21 ноября несколько детей, после проведенного осмотра, также будут выписаны домой.

Напомним, что в пятницу, 20 ноября, сообщили о госпитализации детей из 61-ой школы. За помощью к врачам обратились около 280 учеников. Причина – отравление. Было возбуждено уголовное дело, а также создана специальная группа, которая будет устанавливать причины случившегося.

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