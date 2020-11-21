МВД: Задержан администратор одного из дестуктивных телеграм-каналов Солигорска. Возбуждено уголовное дело

В Солигорске задержали администратора деструктивного телеграм-канала Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что был содержан создатель и администратор одного из деструктивных телеграм-каналов Солигорска. Возбуждено уголовное дело. Данная информация была размещена в телеграм-канале ведомства.

- Сотрудникам ГУБОПиК удалось установить, что 38-летний мужчина создал деструктивный телеграм-канал в июне и продолжал размещать в нем публикации до момента своего задержания. Мужчина в своих постах призывал подписчиков выходить на шествия и принимать участие в протестах. Также он обучал ведению «партизанской войны» и блокированию железной дороги. Проводил инструктаж по вопросам, которые были связаны с созданием, расстановкой и действиями протестных групп по время акций, - пояснили в ведомстве.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за организацию действий, которые грубо нарушают общественный порядок, а также за обучение и подготовку лиц, которые участвуют в подобных действиях.

Сотрудники ГУБОПиК продолжают и дальше устанавливать лиц, которые причастны к созданию деструктивных телеграм-каналов.

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