Лукашенко: Мы недавно договорились с россиянами, что в этом году не отдаем им миллиард долларов долга

Лукашенко заявил, что договорился с Россией об отсрочке долга в миллиард долларов в этом году. Фото: пресс-служба президента

Александр Лукашенко в пятницу, 20 ноября, посещал «Гомсельмаш». Он общался с работниками завода. Лукашенко заявил, что недавно удалось договориться с россиянами о том, что в этом году миллиард долларов долга возвращен не будет. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

- Мир уже изменился и то ли еще будет. Надо где-то и потерпеть. Но на планете сейчас происходит ужасная ситуация. И все это выливается в те столкновения, которые в мире творятся. Вот и нас зацепило этим крылом. Еще и пандемия коронавируса добавила. Мы недавно с россиянами договорились, что в этом году не платим им миллиард долларов долга. Они наши долги отложили. Мы заимствовали у России пятьсот миллионов долларов, и я думал, что мы поддержим с помощью них машиностроение. Но ничего подобного. Все деньги эти я пока держу и трачу их на лечение людей с коронавирусом, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что здоровье людей – это главное.

- От этого же никуда не уйдешь. От этого никуда не денешься. Надо потерпеть и где-то даже зубы сжать. У нас впереди очень непростой 2021 год, - подытожил Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко о сливах в телеграм-каналах: Надо немного потерпеть, уже скоро мы вам все расскажем, и будет очень интересно.

Он добавил, что вбросы информации через телеграм-каналы делаются специально в преддверии воскресенья. (подробности)

«У нас нет революции, потому что революционеров нет»: Лукашенко - о ситуации в стране.

Во время рабочего визита президент ответил на вопросы журналистов. (подробности)