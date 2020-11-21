Лукашенко о приватизации госпредприятий: Я не согласился с приватизацией даже с Россией, потому что мы бы стали придатком

Лукашенко заявил, что не согласился с приватизацией даже с Россией. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 20 ноября с рабочей поездкой посещал предприятие «Гомсельмаш». Он пообщался с его сотрудниками и ответил на интересующие вопросы. Во время встречи Лукашенко также высказался о ситуации с приватизацией государственных предприятий. Об этом сообщили в эфире телеканал СТВ.

- Ну вот если мы возьмем и этот завод приватизируем, продадим его. Вы не думайте, что счастье будет. Я с вопросами приватизации сталкивался не раз. Это и сокращение коллектива трудового, и «отдай бесплатно». Ну вот купят немцы, например. И что, вы думаете, они будут пытаться сохранять компетенции? Нет. Вы тут производить будете болты, гайки и еще клепать что-о или какую-то гадкую продукцию, которую нельзя там производить. Они же хотят хорошо жить и дышать, - заявил Лукашенко.

По его словам, приватизация опасна именно тем, что нужно все, что осталось, поделить и распродать.

- Вот когда меня уже не будет, тогда и распродавайте. Даже не думайте, что я пойду на обвальную приватизацию. Вы нам деньги платите, а потом мы посмотрим, что получим от такой приватизации. Если дадите нам деньги, то мы технику новую создадим и на рынок ваш ее поставим, - добавил Лукашенко.

Он также отметил, что не согласился с приватизацией даже с Россией.

- Да. А знаете, почему? Потому что мы сразу же стали бы придатком «Ростсельмаша». А я этого не хотел. Они нам и сейчас это предлагают. Но я же знаю, какая роль будет отведена нашему предприятия, - подытожил Лукашенко.

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