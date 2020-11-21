На территории индустриального парка «Великий камень» случился пожар в складском здании

В индустриальном парке "Великий камень" произошел пожар в складском здании. Фото: МЧС

На территории индустриального парка «Великий камень» 20 ноября, в пятницу, случился пожар в складском здании. Об этом сообщили на официальном сайте МЧС.

- Сообщение о пожаре в складском здании на территории индустриального парка «Великий камень» поступило в МЧС 20 ноября в районе 5 часов утра. В результате возгорания был уничтожен воздушный котел и 300 литров масла, которые находились в пластиковой емкости. Было также закопчено и соседнее помещение с имущество, - пояснили в ведомстве.

Никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания.

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