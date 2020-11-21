В Бресте две женщины в состоянии алкогольного опьянения забросали яйцами машину участкового. Их задержали

В Бресте две женщины в состоянии алкогольного опьянения забросали машину участкового яйцами. Фото: "Заря"

В Бресте две женщины в состоянии алкогольного опьянения забросали яйцами машину участкового. Об этом сообщает издание «Заря».

В Бресте ночью две женщины - 35 и 32 лет, - забросали яйцами автомобиль участкового. Очевидцем случившегося стал сам потерпевший. В тот момент он вышел на балкон.

Мужчина задержал двух женщин и отправил их на медицинское освидетельствование, которое показало, что в крови содержится 2,4 и 1,06 промилле алкоголя.

На женщин были составлены протоколы за мелкое хулиганство. Их отправили в изолятор временного содержания.

Правовая оценка будет дана следователями.

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