В Бресте две женщины в состоянии алкогольного опьянения забросали яйцами машину участкового. Их задержали

В Бресте две женщины в состоянии алкогольного опьянения забросали машину участкового яйцами. Фото: "Заря"
В Бресте две женщины в состоянии алкогольного опьянения забросали яйцами машину участкового. Об этом сообщает издание «Заря».
В Бресте ночью две женщины - 35 и 32 лет, - забросали яйцами автомобиль участкового. Очевидцем случившегося стал сам потерпевший. В тот момент он вышел на балкон.
Мужчина задержал двух женщин и отправил их на медицинское освидетельствование, которое показало, что в крови содержится 2,4 и 1,06 промилле алкоголя.
На женщин были составлены протоколы за мелкое хулиганство. Их отправили в изолятор временного содержания.
Правовая оценка будет дана следователями.
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