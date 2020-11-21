Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 ноября 2020 года: снова рекордный прирост – 1588 случаев

Вновь рекордный прирост за сутки - 1588 случаев Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава опубликовали статистику по коронавирусу на 21 ноября. За сутки вновь рекордный прирост – 1588 случаев. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 122 435 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1364 человека.

Всего в Беларуси на 21 ноября коронавирусной инфекцией переболели 102 113 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 8 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1089 пациентов, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 3 миллиона 041 тысяч 384.

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