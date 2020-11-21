В результате пожаров в Гомельской и Могилевской областях погибли люди

Фото: МЧС

О как минимум двух пожарах, которые, увы, не обошлись без жертв, сообщает МЧС Беларуси.

В обоих случаях погибли пенсионеры. В 4.51 утра 20 ноября на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном в деревне Луки Жлобинского района. Приехавший на место пожарный расчет пламя потушил, однако в доме без признаков жизни была обнаружена хозяйка - женщина 1937 года рождения. Пенсионерка, как добавили позднее в Гомельском областном управлении МЧС, находилась на соцобслуживании сотрудниками ТЦСОН.

Основная причина пожара - неосторожно обращение с огнем.

Еще один пожар случился в Могилевском районе, в деревне Сеньково, около 9 вечера 20 ноября. В огне погиб пенсионер 1958 года рождения. В результате инцидента уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены.

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