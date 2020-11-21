В подъезде собственного дома: в Минске двое мужчин и женщина избили и ограбили пенсионера

Фото: БелТА

Вечером 18 ноября в милицию обратился 65-летний житель столицы, который сообщил о том, что на него напали неизвестные. Оперативные действия, которые, как пишет БелТА, заняли всего два часа, дали положительный результат. Сотрудники уголовного розыска ГУВД и Ленинского РУВД вышли на след подозреваемых. Ими оказались трое минчан: 46-летний и 45-летний мужчины, а также их знакомая, женщина 45 лет.

- Со слов задержанных, возле магазина они заприметили одинокого пенсионера и решили ограбить его. Компания зашла за горожанином в подъезд многоэтажки, где двое мужчин его избили. После того как потерпевший упал, один из нападавших закрыл ему рот ладонью, а сообщник обыскал карманы, - отметили оперативники.

Женщина, которая находилась рядом, в физическом насилии участия не принимала: она просто следила, чтобы никого не было рядом.

Добычей фигурантов стали мобильный телефон и кошелек, в котором находилась банковская карта.

Далее преступники поступили более чем опрометчиво: они расплатились похищенной картой в магазине - купили продукты, сигареты и, разумеется, алкоголь. Часть товаров подозреваемые продали в подземном переходе. Общий ущерб, нанесенный пострадавшему, составил более 900 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Как подчеркнули в МВД, задержанные ранее были судимы, в том числе и за причинение телесных повреждений.

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