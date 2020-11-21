Вице–президент Международной федерации хоккея: матчи чемпионата мира-2021 из Минска надо переносить

Калерво Куммола. Фото: «Iltaleht»

- Моя позиция по вопросам прав человека в Беларуси до сих пор не всем кажется ясной, хотя я уже раз десять сказал то, что хотел. Я считаю, что матчи чемпионат мира по хоккею 2021 года нужно переносить из Минска. Верю, что так и будет, - эту запись вице –президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола оставил в своем аккаунте в Twitter.

Отметим, что ИИХФ пока не приняла окончательного решения относительно того, состоится ли Чемпионат мира по хоккею 2021 года в Беларуси и Латвии, как это было запланировано.

Отметим, что ранее некоторые СМИ писали о том, что интерес к ЧМ проявила Россия, которая якобы готова принять спортивный форум вместо Беларуси. 20 ноября Федерация хоккея России опубликовала официальное заявление по этому вопросу.

- Решение о смене организатора чемпионата мира принимает исключительно IIHF. В настоящее время такое решение не принято. В случае соответствующего обращения ФХР рассмотрит возможность проведения этого турнира, — отметили в ФХР

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