С 23 ноября Беларусь ограничивает ввоз птицы и яиц из некоторых регионов России. В Минсельхозпроде назвали причину

Фото: архив КП. Носит иллюстрационный характер

Информация о введении временных ограничительных мер размещено на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Ввоз птицы не будет осуществляться из некоторых регионов России: Республики Татарстан, Ростовской, Самарской, Томской областей.

Запрет касается целого ряда регионов некоторых европейских стран: земель Мекленбург-Передняя Померания и Нижняя Саксония (Германия), провинций Гронинген и Гелдерланд (Нидерланды), регионов Корсика (Франция) и Центральная Ютландия (Дания).

Причина временного запрета – данные ВОЗ о том, что на территории этих регионов отмечены случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

Запретительные меры вступают в силу с 23 ноября.

Нельзя будет завозить не только мясо птиц, но и пищевые яйца, яичный порошок, меланж, альбумин и иные пищевые продукты переработки куриного яйца и пр. Ведомство в оперативном порядке приостанавливает все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь с данных территорий.

В Минсельхозпроде отметили, что грипп птиц - контагиозная болезнь, для которой характерны отеки, поражения органов дыхания, пищеварения.

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