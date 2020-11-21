В Беларуси многодетные матери и инвалиды получат дополнительные пенсионные гарантии

Ирина Костевич Фото: Павел МАРТИНЧИК

На очередной сессии Совета Республики был одобрен законопроект «Об изменении законов по вопросам пенсионного обеспечения и государственного социального страхования».

По словам министра труда и соцзащиты Ирины Костевич, новый закон затронет примерно 70 тысяч женщин: для них предусмотрено увеличение периода, который может войти в общий стаж в связи с уходом за детьми в возрасте до трех лет.

Как отметила министр, сегодня максимальный период составляет девять лет, однако уже с 1 января 2021 года женщинам, имеющим четверых и более детей, в общий стаж может быть учтено дополнительно еще три года, когда они не работали и ухаживали за малолетними детьми. То есть всего 12 лет.

- Эта норма будет распространяться не только на тех женщин, которые впервые обращаются за назначением пенсий, но и тех, которым пенсия уже назначена. Кроме того, для матерей с четырьмя детьми страховой стаж для назначения пенсии по возрасту снижается до 10 лет. Требования к общему стажу остаются прежними - 20 лет, - сказала Костевич.

Она также отметила, что ряд положений нового закона облегчает доступ к трудовой пенсии по возрасту для инвалидов.

- Лицам, которые находились на инвалидности первой или второй группы не менее 10 лет, требуемый страховой стаж снижается на шесть месяцев за каждый полный год нахождения на инвалидности. Если нахождение на инвалидности составляет 21 год и более, для трудовой пенсии по возрасту будет достаточно иметь пять лет страхового стажа, - подчеркнула министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опять рекорд. По официальным данным Минздрава суточный прирост количества заразившихся коронавирусом в Беларуси - почти 1600 человек (здесь точные цифры)

Пожар в Великом камне (горел, как сообщается, склад)

После выписки и закрытия больничного у вас положительный тест на Ковид? Что делать и как быть (вот здесь про это)