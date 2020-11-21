В Минске на пешеходном переходе легковушка сбила шестилетнего ребенка

ГАИ констатирует: в 70% случае наезда на пешеходов виновны водители. Фото носит иллюстрационный характер Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Как сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, ДТП с участием ребенка случилось вечером 20 ноября.

Автомобиль Kia, который ехал д по ул.Некрасова в направлении ул.Л.Беды, при пересечении перекрестка ул.Богдановича - ул.Некрасова, совершил наезд на ребенка 2014 года рождения.

- Мальчик переходил проезжую часть по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора, - подчеркнули сотрудники госавтоинспекции.

По счастливой случайности, угрожающих жизни травм удалось избежать: медики диагностировали у мальчика перелом голени.

По статистике УГАИ ГУВД Мингорисполкома,, в 70% случаев наездов на пешеходов виноваты водители транспортных средств.

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