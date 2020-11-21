«Боялись чипирования». В Столбцовском районе религиозная семья ушла жить в лес, их искали два месяца

Здесь семья прожила два с половиной месяца - ушли в лес, испугавшись, что их чипируют. Фото: МВД.

Семья из деревни Задворье Столбцовского района два с половиной месяца прожила в палатке в Налибокской пуще. Все это время их искали правоохранительные органы. Из дома супруги с двумя детьми исчезли неожиданно и никто не знал, куда они делись. Нашли только записку: «Уехали путешествовать по большой стране».

36-летние Павел и Светлана и их дети – 17-летний Руслан и 12-летния Ярослав – пропали 6 сентября. Соседи рассказали правоохранительным органам, что семья последние несколько лет состояла в религиозном сообществе и в последнее время все чаще предупреждала окружающих о том, что грядет Апокалипсис и, чтобы спастись, необходимо «уйти в убежище». Соседи заметили также, что Павел и Светлана скупают консервы, крупы, бытовую химию. Когда милиция осмотрела дом пропавших, никаких запасов консервов и стиральных порошков там не было.

-На основе первоначальной информации наиболее вероятным местом нахождения пропавших была определена Налибокская пуща, раскинувшаяся на территории Столбцовского, Кореличского, Новогрудского, Ивьевского, и Воложинского районов. Обследовать необходимо было более ста тысяч гектаров леса, - рассказали в пресс-службе МВД.

Семью искали безрезультатно и сотрудники милиции, и спасатели, и волонтеры «Ангела», и лесники. Периодически пущу облетали на вертолете, запускали над лесом дроны. Но лишь 20 ноября оперативникам сообщили, что женщина, похожая по приметам на Светлану, заходила в магазин в деревне Бор Новогрудского района. Окрестности бросились осматривать детально: исследовали близлежащие хутора, водоемы, лесные строения, тропинки. Наконец сотрудники уголовного розыска и два волонтера вышли по лесной дороге к каналу и увидели на противоположном берегу купол военной палатки.

Палатка была обжитой, но людей рядом не было. Только с наступлением темноты вся семья вернулась в свой лагерь.

И взрослых, и детей осмотрели медики, и они вернулись домой. Оказалось, что семья боялась заразиться коронавирусом. А незадолго до исчезновения супруги посмотрели псевдонаучную передачу о том, что вместе с вакциной людям будут вводить чипы. Испугавшись и заражения коронавирусом, и вакцинации, и чипирования, семья ушла в лес.

Супруги и двое детей сначала закупали консервы и бытовую химию, а потом исчезли. Фото: ориентировка ПСО Ангел.

В поисках пропавших использовали дроны. Фото: МВД.