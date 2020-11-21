В БЖД объяснили, почему в ночь на 22 ноября купить билеты на поезда будет невозможно

Фото: архив КП. Носит иллюстрационный характер

В ночь на 22 ноября приобрести билеты на поезда Белорусской железной дороги будет нельзя.

- В связи с уведомлением, полученным от СООО «Белорусские облачные технологии», о возможных перебоях информационного обмена с 23.30 21 ноября до 4.00 22 ноября в системе продажи проездных документов через интернет будет закрыта возможность оплаты билетов с использованием систем «Расчет» (АИС ЕРИП) и «Интернет-банкинг» ОАО «Беларусбанк», - отметили сотрудники пресс-центра БЖД и добавили, что Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства,

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