В Минздраве рассказали, сколько учеников 61 школы остаются в больницах

В ситуации разбирается специально созданная комиссия Фото: Виктор ДРАЧЕВ

-На 17.30 в детской инфекционной больнице Минска остаются на лечении 9 учащихся средней школы №61. Специалисты поликлиник города держат на контроле здоровье 43 детей, в том числе и тех, которые после выписки находятся под наблюдением в домашних условиях. Состояние здоровья большинства маленьких пациентов уже не вызывает опасений, - это сообщение опубликовано в Telegram- канале Министерства здравоохранения.

Напомним, что 20 ноября в учащиеся столичной СШ№61 стали массово обращаться в медпункт. В школу были вызваны бригады скорой помощи, которые уже на месте оказали медицинскую помощь пострадавшим. После этого часть детей была госпитализирована в больницу.

В настоящее время создана комиссия, которая должна установить причины случившегося.

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