Пожар в Полоцке: Мужчина забыл на плите кастрюлю и едва не погиб

Спасатели вынесли полочанина из горящей квартиры и передали медикам. Фотоиллюстрация: МЧС.
О пожаре в многоквартирном доме в Полоцке, проинформировала пресс-служба МЧС.
Сообщение о возгорании в райцентре поступило на телефон дежурного около 23.05 часов в субботу, 20 ноября. Звонивший рассказал о плотном задымлении в одной из квартир на улице Космонавтов.
- Прибывшее по вызову сотрудники звена газодымозащитной службы проникли в квартиру и обнаружили загорание. Источник оказался на кухне - на газовой плите была оставлена без присмотра еда в кастрюле. Сам хозяин находился в другой комнате, его вынесли на свежий воздух и передали медикам, которые госпитализировали пострадавшего для обследования, - пояснили в пресс-службе.
Мужчина забыл на плите кастрюлю с огнем. Фото: МЧС.
Как уточнили в МЧС, в результате возгорания повреждена кухонная утварь, закопчены стены и потолок. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.
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