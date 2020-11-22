Пожар в Полоцке: Мужчина забыл на плите кастрюлю и едва не погиб

Спасатели вынесли полочанина из горящей квартиры и передали медикам. Фотоиллюстрация: МЧС.

О пожаре в многоквартирном доме в Полоцке, проинформировала пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании в райцентре поступило на телефон дежурного около 23.05 часов в субботу, 20 ноября. Звонивший рассказал о плотном задымлении в одной из квартир на улице Космонавтов.

- Прибывшее по вызову сотрудники звена газодымозащитной службы проникли в квартиру и обнаружили загорание. Источник оказался на кухне - на газовой плите была оставлена без присмотра еда в кастрюле. Сам хозяин находился в другой комнате, его вынесли на свежий воздух и передали медикам, которые госпитализировали пострадавшего для обследования, - пояснили в пресс-службе.

Мужчина забыл на плите кастрюлю с огнем. Фото: МЧС.

Как уточнили в МЧС, в результате возгорания повреждена кухонная утварь, закопчены стены и потолок. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В результате пожаров в Гомельской и Могилевской областях погибли люди.

Об этом сообщает МЧС (подробности).

Минчанин сильно обгорел, спасая свою машину из горящего гаража.

Пострадавшему мужчине потребовалась госпитализация (фото; подробности).