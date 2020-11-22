«Видимых нарушений в работе пищеблока не выявлено»: Подробности расследования отравления детей в №61 школе Минска

Результаты лабораторных проб, взятых в пищеблоке 61-ой школы Минска, будут известны 22 ноября. Фото: pixabay.com.

Ранее «Комсомолка» сообщала о массовом отравлении в одной из школ столицы в пятницу, 20 ноября. По факту СК возбудил уголовное дело, идет следствие.

Свое расследование проводит и Комбинат школьного питания Минска, информирует пресс-служба Мингорисполкома «Минск. Официально».

- Минский Комбинат школьного питания приносит искренние извинения родителям и ученикам средней школы №61 в связи с произошедшей ситуацией. Сейчас проводится внутрення проверка, мы выясняем причины, которые привели к ухудшению здоровья детей, - заявил Сергей Василенко, директор предприятия.

По уточненным данным БелТА, после инцидента с отправлением за медпомощью обратились 174 школьника. Они все ели на обед одно и то же блюдо, после чего у них проявились одинаковые симптомы - рвота и диарея. В основном пострадали ученики 5 - 9 классов, многим вызывали «скорую».

- Специалисты-эпидемиологи отмечают, что видимых нарушений в работе пищеблока учебного заведения не выявлено. Были взяты пробы продуктов для лабораторных исследований. Предварительно, результаты будут известны в воскресенье, 22 ноября, - уточнили в информагентстве.

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