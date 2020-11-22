Видеофакт. На трассе под Могилевом выпавшие с прицепа МАЗа бревна убили велосипедиста и ранили водителя мотоблока

На закруглении дороги у грузовика лопнула рессора и прицеп опрокинулся. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

Жуткая авария произошла на дороге в Могилевском районе в субботу, 21 ноября, сообщили в пресс-службе МВД.

Днем на автотрассе направлением Могилев - Быхов - Рогачев с прицепа МАЗа сорвались бревна и убили людей. Авария произошла около 13.30 часов недалеко от деревни Новоселки.

- Предварительно во время движения на закруглении трассы у грузовика лопнула рессора правого заднего колеса из-за чего прицеп МАЗа опрокинулся. Во время опрокидывания бревна рассыпались на дорогу и обочину, одно задело 64-летнего водителя мотоблока, другое упало прямо на 68-летнего велосипедиста, которые ехали попутно МАЗу, - рассказали в пресс-службе.

Пострадавший в ДТП водитель мотоблока с травмами различной степени тяжести попал в больницу. Пожилой велосипедист скончался на месте аварии. По факту аварии проводится расследование. Уточняется, что грузовиком управлял 28-летний водитель.

Напомним, похожая авария произошла около года назад в Ружанском районе. Тогда сорвавшиеся с прицепа грузовика бревна убили 6-месячную девочку и ее бабушку.

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