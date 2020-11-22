В Мозыре задержали 8 работников Нефтеперабатывающего завода

Милиционеры вызвали по повестке вышедших на акцию солидарности заводчан, из РОВД их не выпустили. Фото: Виктория Петроченя.

О том, что 20 и 21 ноября в Мозырьский РОВД вызвали и потом оттуда не выпустили по меньшей мере 8 человек, сообщил местный ресурс palesse.press.

Уточняется, что в субботу, 21 ноября, шесть сотрудников МНПЗ не вышли из здания РОВД, куда пришли в этот день по повестке.

Портал сообщает, что задержанные заводчане присутствовали на фото протестной акции солидарности, сделанном еще 27 октября. На фоне завода сфотографировались 9 человек, в руках они держали плакаты: «Мы - флагман», «Жыве Беларусь», «Мы едины», «Мы - народ против насилия» и другие.

Некоторые были вызваны в РОВД с 10-минутнмы интервалом. Ресурс перечислил имена задержанных, это следующие работники МНПЗ: техник учета Татьяна Козлович, инженер-технолог Виталий Старушенко, ведущие инженеры-технологи Михаил Колоденец, Александр Гончар и Владимир Чурило, а также инженер-программист Александр Жигадло, а также экономист Николай Жлоба.

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