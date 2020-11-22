Командир минского ОМОНа об угрозах сотрудникам: Призывали устраивать теракты. Это было бы последнее, что они устроили бы в своей жизни

Дмитрий Балаба сказал, что семьям омоновцев угрожают, а у него сожгли родительский дом. Фото: sb.by.

В субботу, 21 ноября, на сайте sb.by вышел большой репортаж о работе минского ОМОНА. Журналист посетила тренировку подразделения, побегала, задерживая «молодчиков» на протестном марше, поговорила с родными омоновцев, а также взяла комментарий у командира минского ОМОНа Дмитрия Балабы.

Например, Елена, жена офицера-омоновца рассказала корреспонденту госСМИ, что муж ее не возвращался домой ни 9, ни 10, ни 11 августа - «был там, где разворачивались протестные события». С тех пор совместные выходные стали редкостью, но она надеется, что семья отдохнет, когда «все закончится». Она же рассказал, что в адрес ее семьи, как и других, поступали угрозы, в том числе и из близкого окружения. Семьям омонцев, их женам, детям, родителям приносили венки к подъездам, бросали под ноги цветы, вязали на ручки двери черные ленты, «отпевали»…

«Самое паскудное - призывали устраивать теракты»

Такую ситуацию прокомментировал командир отряда, заметив, что семьи омоновцев охраняют: «за родными бойцов присматривают, их поддерживают».

Жена минского омоновца рассказала, что угрозы поступали даже из близкого окружения. Фото: sb.by.

- Самое паскудное - когда в экстремистских чатах призывали устраивать теракты в детсадах и школах, в которые ходят наши дети. Мол, чтобы мы были посговорчивее. Я так скажу: это было бы последнее, что они устроили бы в своей жизни, - заявил Дмитрий Балаба.

По словам командира минского ОМОНа угрозы были претворены в действие в отношении его семьи. Мол, неизвестные подожгли дом его покойной бабушки, в котором никто не жил.

- Для семьи он был как память о бабушке. Когда ее не стало, мы все оставили так, как было при ней: на том же месте швейная машинка, иконка, так же застелены кровати… Я там родился, вырос. В школу ходил, оттуда и в армию призвался. А потом - съездишь на могилку, цветы принесешь. После поджога я был у дома лишь раз. Больно, конечно. Но ничего, переживем! - уверен Балаба.

Резюмируя военнослужащий уверенно заявил, что стране необходимо скорее «вернуться к нормальной жизни»:

- Когда семьи могут спокойно гулять по городу в выходные, а старики не бояться, что их изобьют за неудобное для хулиганов мнение, - перечислил Балаба. - Надо приложить максимум усилий для спокойствия и стабилизации в обществе. В первую очередь путем диалога.

«Служат не за награды или деньги. Зарплаты у них так себе»

Ответил командир ОМОНа Минска и на критику в адрес подразделения:

По словам журналиста госСМИ зарплаты в ОМОНе "так себе". Фото: sb.by.

- Ежедневно мы доказываем, что подразделение боеспособное, востребованное, оно готово выполнять поставленные задачи. То, что сейчас на отряд льется грязь… Знаете, это происходит во всем мире. Какому нарушителю понравятся подобного рода структуры? Таково их предназначение: малой кровью сделать так, чтобы в обществе были спокойствие и порядок. А это ежедневный труд людей, профессионалов, команды, - пояснил Балаба.

И далее заявил, что протесты управляются из-за границы и «только слепой не видит это». Что аналогичные события происходят и в других государствах и все является геополитикой.

- Однако устроители беспорядков сломали зубы о Беларусь еще в первые дни. Хотели одним броском пойти в дамки, но не смогли, - уверен Балаба.

В тесте большого репортажа ко дню образования отрядов милиции особого назначения речь шла и о зарплатах минских омоновцев. Об этом журналист госСМИ написала так: «Служат они вовсе не за награды или деньги. Зарплаты у них так себе. Служат потому, что настоящие. Потому, что работа у них такая, особая - родину и свой народ защищать».

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