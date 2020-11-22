Закрыли в полдень: В воскресенье, 22 ноября, в минской подземке снова не работает ряд станций

В минском метро вновь перестали обслуживать пассажиров - ряд станций закрыт для безопасности. Фото: Юлия ВОЙЦИЦКАЯ

В Минске в воскресенье, 22 ноября, вновь был закрыт для обслуживания пассажиров ряд станций метро. Об этом проинформировала пресс-служба метрополитена в официальном Telegram-аккаунте.

Ряд станции «синей», «красной» и «зеленой» веток были недоступны как на вход, так и на выход уже в 11.55 часов. Фактически не работают: «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Купаловская», а также все станции третьей линии.

- Станции метро закрыты с целью обеспечения безопасности пассажиров. На данных станциях поезда следуют без остановки. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства, - прокомментировали в пресс-службе метрополитена.

Также телеграм-канала «Нвоости Минска» сообщил, о временной отмене остановочных пунктов общественного транспорта на проспекте Независимости от улицы Я.Купалы до остановочного пункта «Институт Культуры» в обоих направлениях.

В 13.20 часов в метрополитене заявили, что на вход и выход закрыта еще станция метро "Каменная Горка". А в 13.50 часов по такому же принципу закрыли даже и станцию "Петровщина".

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