Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 ноября 2020 года: без одного - 124 тысячи человек заразились COVID-19

Официальная статистика по заболеваемости коронавирусом в Беларуси продолжает расти ежедневно.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
Обновленную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси опубликовала пресс-служба Минздрава.
Так в воскресенье , 22 ноября, по информации Минздрава в стране заразились «ковидом» еще 1564 человека. Всего положительный тест получили 123 тысячи 999 пациентов.
Также обновилась информация о выздоровевших, которых с начала пандемии уже 103 тысячи 848 человек.
- За сутки на 22 ноября выздоровели и были выписаны 1735 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Усиленно продолжают работать и лаборатории страны. С начала пандемии выполнено более 3,074 миллиона тестов на коронавирус. Только за минувшие сутки - более 32,5 тысячи новых тестов.
К сожалению, в Минздраве сообщили новую информацию и по смертности. За минувшие сутки скончались еще 7 пациентов. С начала пандемии в Беларуси умерли 1 тысяча 96 человек с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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