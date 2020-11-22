Видеофакт. ДТП в Минске: столкнулись три легковушки, есть пострадавшие

Выезжая из дворов, водитель внедорожника не пропустил машину на трассе. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщила подробности ночной аварии в Минске.

ДТП с участием трех легковых авто произошло в Минске поздно вечером 21 ноября. Предварительно аварию спровоцировал водитель «Ровера», который выезжал на дорогу из дворов.

- Выезжая с прилегающей территории 169-го дома на проспекте Независимости, водитель «Ровера» не пропустил движущийся по улице Всехсвятской «Пежо». После столкновения «Пежо» выбросило на встречку, где он столкнулся со стоящим «Фордом», произошло опрокидывание, - прокомментировали в ГАИ.

В результате аварии пострадал пассажир «Ровера», ее госпитализировали. У других авто - механические повреждения.

В ГАИ напомнили, что при выезде из жилой зоны, прилегающих территорий водители обязаны уступать дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге, а также пешеходам, велосипедистам и так далее.

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