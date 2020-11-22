Ниже 39 - 74 долларов на человека: Россия готова объявить цену своей вакцины «Спутник V» уже на следующей неделе

Одному человеку потребуются две дозы вакцин Pfizer, «Спутник V» или Moderna. Сейчас идет "битва", какая из них окажется эффективней и дешевле. Фото: pixabay.com.

О том, что в ближайшее время будет объявлена стоимость российской вакцины «Спутник V», клинические испытания которой проходят также и в Беларуси, сообщил ТАСС.

В официальном Twitter-аккаунте российской вакцины было заявлено, что цену вакцины могут назвать уже на следующей неделе. То есть, в период с 23 по 27 ноября 2020-го года.

Также анонсируется, что цена российской вакцины будет «значительно ниже», чем у вакцин Pfizer и Moderna.

- Объявленные цены в 19,5 доллара за дозу вакцины Pfizer и 25 - 37 долларов за дозу вакцины Moderna на самом деле означают, что цены составят 39 и 50 - 74 долларов на человека. Одному человеку требуется две дозы вакцин Pfizer, «Спутник V» и Moderna. Цена на Sputnik V будет намного ниже, - констатируется в сообщении.

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