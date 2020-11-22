Видеофакт: задержания протестующих в Минске

Задержание небольшой колонны на улице Богдановича. видео читателя kp.by.

В воскресенье, 22 ноября, в Минске проходят традиционные акции протеста. В этот раз люди собирались в полдень своих дворах, после чего объединялись в колонны и двигались в центр города. Одна из таких колонн сформировалась в районе столичной площади Бангалор. После этого колонна примерно из двух сотен человек аккуратно двинулась по улице Богдановича в сторону Немиги. Колонна прошла два квартала и уже почти дошла до «Белой вежи». В это время сотрудники ГАИ перекрыли участок по Богдановича от проспекта Машерова до улицы Веры Хоружей. К проходящей колонне людей подъехала колонна с силовиками: несколько автозаков, характерные микроавтобусы в сопровождении автомобиля ГАИ. Начались задержания. Часть людей задерживали прямо на тротуарах. Другая часть разбежалась по дворам. Силовики в черной и оливковой форме, с дубинками, многие с огнестрельным оружием в руках гонялись за разбегающимися протестующими по дворам. Многие люди прятались в подъездах местных пятиэтажек, часть людей забежала на территорию квартала «Престижино». В результате задержали около двух десятков человек. После того, как основная колонная транспорта силовиков уехала, по дворам курсировали еще несколько микроавтобусов – видимо, отлавливали оставшихся.

Читатели «Комсомолки» также сообщают о задержаниях в других районах Минска: у национальной библиотеки, в Сухарево, у метро «Спортивная», на Каменной горке, на проспекте газеты "Правда" и других районах.

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