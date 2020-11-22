Страшная авария под Гродно: в лобовом ударе погибли двое

Все случилось в субботу, 21 ноября, в Гродненском районе, на 195-м километре автодороги Р-99 «Гродно-Волковыск-Барановичи» недалеко от поворота на деревню Бояры. Лоб в лоб столкнулись Audi и Volkswagen. 35-летний пассажир Volkswagen скончался на месте – он ехал на переднем сидении. А 24-летнюю пассажирку Audi отвезли в больницу – она была в тяжелом состоянии. Врачи боролись за ее жизнь, но через несколько часов она скончалась. Получил травмы и сейчас находится в больнице 28-летний водитель Volkswagen. Также в этой машине была пятилетняя девочка – дочь водителя. Она сидела в детском кресле, была пристегнута ремнями безопасности, поэтому серьезных травм не получила. Чтобы извлечь из покореженных автомобилей пострадавших вызывали спасателей из МЧС.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, удар автомобилей пришелся на передние пассажирские стороны, от чего смертельные травмы получили находившиеся именно там пассажиры.

По имеющейся информации, все пострадавшие – жители Берестовицкого района. На месте продолжают работать сотрудники ГАИ, Следственного комитета и эксперты.