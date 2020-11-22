Применение спецсредств в Минске 22 ноября подтвердили официально. Фото kp.by.

22 ноября - пятнадцатое воскресенье подряд, когда люди, не согласные с действиями власти, выходят на марши. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними. В этот раз люди собирались в полдень своих дворах, после чего объединялись в колонны и двигались в центр города. Задержания прошли на улице Богдановича, у национальной библиотеки, в Сухарево, у метро «Спортивная», на Каменной горке, на проспекте газеты «Правда» и других районах. Многочисленные очевидцы рассказывают о том, что у силовиков в руках было огнестрельное оружие, также были слышны взрывы светошумовых гранат. Факт применения спецсредств подтвердили в МВД Беларуси.

- При задержании лиц, которые нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление сотрудникам милиции, были применены в Минске, в частности, спецсредства, цитирует «Интерфакс» официального представителя МВД Беларуси Ольгу Чемоданову.

Чемоданова заявила, что в столице собирались группы людей, которые «нарушали общественный порядок, выходили на проезжую часть, блокировали движение транспорта». Как отметила официальный представитель МВД, при этом граждан неоднократно предупреждали о недопустимости нарушения общественного порядка.

Она также заявила агентству, что число участников несогласованных акций в Беларуси постепенно снижается.

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