На протестных акциях в Беларуси 22 ноября задержано не меньше 220 человек [полный список задержанных].

22 ноября - пятнадцатое воскресенье подряд, когда люди, не согласные с действиями власти, выходят на марши. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними. В этот раз люди собирались в полдень своих дворах, после чего объединялись в колонны и двигались в центр города. Задержания прошли на улице Богдановича, у национальной библиотеки, в Сухарево, у метро «Спортивная», на Каменной горке, на проспекте газеты «Правда» и других районах. По данным незарегистрированной в Беларуси правозащитной организации «Весна» на протестных маршах в воскресенье задержали не менее 220 человек. Большинство задержанных – в Минске. Также по данным правозащитников задержания были в Новополоцке, Боровлянах, Ляховичах, Бресте, Пинске, Заславле и Гродно. Полный список задержанных можно посмотреть по ссылке. Данные обновляются по мере поступления новой информации.

Многочисленные очевидцы рассказывают о том, что у силовиков в руках было огнестрельное оружие, также были слышны взрывы светошумовых гранат. Факт применения спецсредств подтвердили в МВД Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Протесты в Беларуси, последние новости на 22 ноября 2020: что происходит в стране в 15-е воскресенье после выборов. 22 ноября - 15-е воскресенье подряд, когда люди, не согласные с действиями власти, выходят на марши.