Журналист TUT.BY Катерина Борисевич остается в СИЗО КГБ до 29 ноября

Катерина Борисевич известная журналистка в Беларуси, пишет о громких уголовных делах. Фото: Соцсети

Журналист портала TUT.BY Катерина Борисевич остается в СИЗО КГБ до предъявления обвинения - минимум до 29 ноября. В это воскресенье, 22 ноября, истек ее 72-часовой срок задержания, сообщает TUT.BY о своей коллеге. Катерина - автор статьи, в которой говорится, что Роман Бондаренко был трезвым. Портал опубликовал медицинские документы. Следственный же комитет сообщил, что у Романа диагностировали алкогольную интоксикацию. Напомним, 31-летний Роман Бондаренко был избит в минском дворе, умер он уже в реанимации. У парня была тяжелая черепно-мозговая травма.

Сейчас Катерина проходит подозреваемой по ч. 3 ст. 178 УК РБ — разглашение врачебной тайны, приведшее к тяжким последствиям. Ее задержали 19 ноября сотрудники в штатском и в масках. В ее квартире прошел обыск, после чего журналистку увезли в СИЗО КГБ. Уже на следующий день, 20 ноября, прошел первый допрос.

Как писали ранее, Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача Больницы скорой медицинской помощи и иного лица по ч. 3 ст. 178 УК (Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия). По этой части данной статьи грозит лишение свободы на срок до трех лет.

- Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (TUT.BY), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию, - заявили тогда в Генпрокуратуре.

Как сообщает ведомство, деяние названных лиц "повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям".

Катерина Борисевич известная журналистка, пишет о громких уголовных делах. Много лет она проработала в "Комсомолке", а в 2017-ом году пришла на портал TUT.BY.