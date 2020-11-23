Музыкант Павел Аракелян вышел на свободу после 15 суток ареста. Фото: Евгения Налецкая

Музыкант Павел Аракелян в воскресенье, 22 ноября, вышел на свободу после 15 суток административного ареста. Об этом сообщила на своей странице в Facebook его сестра Елена.

В Могилев, где находился Павел, его приехали встречать сестра и близкие друзья.

Музыкант попросил, чтобы людей много не собиралось.

Напомним, что Павел Аракелян был задержан в субботу, 7 ноября, после дворового концерта в Малиновке. Его сначала отвезли в Московский РУВД, а уже оттуда - на Окрестина.

В понедельник, 9 ноября, над музыкантом состоялся суд. Его судили по части 1 статьи 23.34 КоАП – нарушение порядка и организации проведения массовых мероприятий. Аракеляну дали 15 суток административного ареста.

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