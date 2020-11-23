Помощник президента по Минску Барсуков: Порядок будет в городе наведен, кому как бы этого не хотелось

Барсуков пообещал навести порядок в Минске. Фото: телеканал СТВ

Помощник президента по Минску Александр Барсуков в эфире программы «Неделя», которая выходит на телеканале СТВ заявил, что в городе будет наведен порядок, кому как бы этого не хотелось.

- Нам в последнее время поступает огромное количество звонков. Люди обращаются и в городской исполнительный комитет и даже в ГОВД. Они спрашивают: «Когда уже вы наведете порядок? Пожалуйста, наведите его». И правильно сделал наш глава государства – дал неделю, чтобы навести порядок, - отметил Барсуков.

Он добавил, что у минчан должно быть ожидание новогодних праздников.

- Мы постараемся сделать все возможное, чтобы не омрачить людям праздник. Ведь само по себе ожидание праздника уже и есть праздник. Порядок в Минске будет наведен, кому как бы этого не хотелось. Если кто-то все-таки не хочет - ребята, пожалуйста, успокойтесь. Уже все прошло. Лучше призадумайтесь. Это же чревато последствиями. Вы играете с огнем, - заявил Барсуков.

Молодым людям помощник президента по Минску посоветовал меньше сидеть в интернете, выходить на улицу и смотреть, что там происходит.

- Все же тихо и спокойно. Да, где-то собралось человек 700-800. Они прошлись. И на этом все. Если отойти от этой улицы, то дальше тишины. Люди все работают, заводы тоже работают, наши студенты учатся. Порядок на улице, - подытожил Барсуков.

Напомним, что 17 ноября Александр Лукашенко поручил Наталье Кочановой и мэру Минска Владимиру Кухареву разработать проект по наведению порядка в городе.

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