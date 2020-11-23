В Минздраве рассказали, каким регионам уже удалось выйти на пик заболеваемости коронавирусом

В Минздраве рассказали, каким регионам уже удалось выйти на пик заболеваемости COVID-19 Фото: Инна КОРСАК

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1» рассказал, каким регионам уже удалось выйти на пик заболеваемости коронавирусом.

- Мы надеемся, что Гродненский и Минский регионы уже вышли на пик заболеваемости коронавирусом. Все еще продолжают прирастать Витебск, Гомель и Могилев. Медленнее всего идет процесс в Брестской области. И это может быть связано с тем, что у них позже, чем у остальных, завершилась первая волна COVID-19. И это все укладывается в наши прогнозы, но вовсе не говорит о том, что пора расслабиться. Все как раз наоборот, - заявил Пиневич.

По его словам, в данной ситуации главное - обеспечение управляемости процесса, который бы происходил за счет постоянного мониторинга и оперативного реагирования.

Пиневич добавил, что маски необходимо будет носить хотя бы до падения уровня заболеваемости.

- Это ведь респираторный этикет. У эпидемического процесса свои законы. И их довольно сложно обойти. По этой причине масочный режим и социальное дистанцирование должны как минимум соблюдаться хотя бы до падения уровня заболеваемости коронавирусом. А может быть, даже до июня 2021 года, - подытожил Пиневич.

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