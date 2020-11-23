Стало известно, когда в Беларуси будет создана первая партия вакцины от коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич в программе «Главный эфир», которая выходит на телеканале «Беларусь 1», рассказал, что уже в этом году в Беларуси будет создана первая партия вакцины от коронавируса.

- Уверен, что первая партия российской вакцины, которая будет создана в Беларуси в лабораторных условиях, появится уже в этом году. Возможно, на базе предприятия «Белмедпрепараты», а может быть, и на базе другого учреждения. Но точно в этом году. Что касается масштабирования и промышленного производства - это все уже в 2021 году, - заявил Пиневич.

По его словам, оперативность связана с тем, чтобы уже в 2021 году начать вакцинацию.

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