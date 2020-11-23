Макей: Альтернативы тесному сотрудничеству между Беларусью и Евросоюзом на данный момент нет

Макей заявил, что альтернативы тесному сотрудничеству между Беларусью и ЕС нет Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Глава МИД Владимир Макей в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» заявил, что на данный момент нет альтернативы тесному сотрудничеству между Беларусью и Евросоюзом.

- К сожалению, мы были вынуждены приостановить работу Координационной группы «Беларусь - Европейский союз». Мы не видим смысла в том, чтобы в дальнейшем продолжать с ЕС диалог по правам человека. Диалог мы приостанавливаем до тех пор, пока Евросоюз не примет решение об изменении политики ЕБРР. Все дело в том, что они пока приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью. Также мы не видим смысла в полноценной работе инициативы «Восточное партнерство». Нет, это не говорит о том, что мы выходим из инициативы. Пока мы смотрим, какие действия будут предприняты нашими партнерами. Данные наши меры являются лишь ответом на деструктивные шаги, которые предприняли наши европейские партнеры по отношению к Беларуси, - отметил Макей.

По словам главы МИД, тесной альтернативы сотрудничеству между Беларусью и Евросоюзом на данный момент нет.

- И даже наш недавний опыт говорит о том, что буквально за четыре-пять лет нормального сотрудничества принесли и для Беларуси, и для наших европейских коллег в разы больше, чем предыдущие 15 лет, - подчеркнул Макей.

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