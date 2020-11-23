Машина ГАИ, сопровождавшая спецтехнику, наехала на переходе на двух человек

По факту аварии проводится проверка. Фото: ГАИ

Вечером в воскресенье, 22 ноября, машина ГАИ сопровождала колонну спецтехники по проспекту Жукова в Минске (напомним, в тот день в городе проходил протестный марш). Инспекторы ехали со включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом, сообщают в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Возле дома номер 17 по улице Матросова машина Госавтоинспекции наехала на двух человек - мужчину и женщину, которые шли по пешеходному переходу. Он был регулируемым, но о том, на какой сигнал светофора шли пешеходы, в ТГ-канале ГАИ не уточняют.

Но отмечают, что они нарушили п. 20 ПДД, в котором сказано, что при приближении транспорта с включенными маячками синего или синего и красного цвета пешеходу нельзя переходить дорогу.

Женщину доставили в больницу - у нее кровоподтек голени. Ее отпустили домой. В подтверждение диагноза в телеграм-канале приводят документ из приемного отделения, где сказано, что в больнице скорой медпомощи женщина провела около часа, ей наложили фиксирующую повязку. В графе «диагноз» указано, что у пострадавшей кровоподтек правой голени.

Мужчина не пострадал. В ГАИ добавляют, что экипаж ГАИ был на месте ДТП «до окончания необходимых мероприятий». Проводится проверка.