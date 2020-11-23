В Минске за период с января по сентябрь 2020 года выселили 24 должника из квартир государственного жилфонда

В Минске с января по сентябрь 2020 года выселили из квартир 24 должника Фото: Инна КОРСАК

В Минске за период с января по сентябрь 2020 года было выселено 24 должника из квартир государственного жилого фонда. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

- Те, кто по решению суда был выселен из квартир, - люди, которые ведут асоциальный образ жизни, нигде не работают, злоупотребляют спиртным. Как только у них появляется задолженность по коммунальным услугам, то с ними сразу же ведется работа. Сотрудники расчетно-справочных центров посещают их на дому, поясняют законодательство, предупреждают о возможных последствиях, а также предлагают пути решения. К примеру, РСЦ может разработать график погашения задолженности на несколько месяцев. Или же ходатайствовать о списании пени при уплате основного долга. Данное решение принимает администрация района по согласованию с Мингорисполкомом, - рассказал замгенерального директора Минского городского жилищного хозяйства Андрей Новик.

Он добавил, что если долг уплачивается через пять месяцев с даты его образования, то период задолженности обнуляется.

- Хотел бы отметить, что денежные средства можно внести вплоть до решения о выселении. И суд - это самая последняя инстанция, куда обращаются организации-балансодержатели, - подытожил Новик.

По словам Новика, за январь - сентябрь 2020 года было выселено из квартир 24 человека. Переселили - 19.

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